Госсовет Татарстана одобрил превращение президента в раиса

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Госсовет Татарстана — законодательный орган республики — принял в двух чтениях проект поправок к конституции региона, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан», передает «РБК Татарстан».

Переименование должности связно с положениями федерального закона об организации публичной власти в субъектах — согласно нему, руководители регионов должны называться главами. В Татарстане же использовалось название президент.

Для действующего главы региона Рустама Минниханова пока ничего не изменится: новое название должности будет у того, кто победит на ближайших выборах главы региона.

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