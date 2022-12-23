В Татарстане предложили поменять президента на раиса

Вид на Казанский кремль (Фото: Фарит Губаев / Global Look Press)

Президиум Госсовета Татарстана предложил поправки в конституцию республики, в соответствии с которыми высшее должностное лицо региона будет называться «глава» и «раис», пишет «Бизнес-онлайн». Сейчас должность руководителя региона называется президент Татарстана. В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах, в соответствии с которым руководители регионов могут называться только главами.

«В законопроекте предлагается внести изменения в наименование главы 2 и статью 89 Конституции [Татарстана], согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — раис Республики Татарстан». Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта — раис Республики Татарстан», — сказал председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Хабибуллин.

Он добавил, что действующий президент Рустам Минниханов останется президентом — так как он «избирался в качестве президента» — должность с новым названием получит победитель следующих выборов.

Материал дополняется.