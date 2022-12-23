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Клишас призвал Казань к «мудрому решению» по президенту-раису

Сенатор Клишас призвал Татарстан к «правильному и мудрому решению» по президенту-раису
Госсовет Татарстана одобрил переименование президента республики в «главу — раиса» республики. Сенатор Клишас напомнил: федеральный закон требует, чтобы с начала 2023 года регион возглавлял только либо «глава», либо «губернатор»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наименование высшего должностного лица Республики Татарстан должно соответствовать российскому федеральному законодательству, напомнил в телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор указал на обязательство Татарстана выполнять положения в «точно установленный срок» и добавил: «Думаю, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение».

Согласно положениям принятого в прошлом году федерального закона, руководители субъектов страны должны называться главами или губернаторами. Татарстан оставался единственным регионом России, в котором высшее должностное лицо называлось «президент». Согласно законодательству, нормативные правовые акты нужно привести в соответствие с законом за оставшуюся неделю — к 1 января 2023 года.

Это требование вызвало недовольство со стороны властей Татарстана, против федерального закона в прошлом году выступал парламент республики, где назвали его положения противоречащими основам конституционного строя России. Еще в конце декабря этого года региональные парламентарии указывали, что наименование «глава» не учитывает «исторические и национальные особенности». При этом госсовет Татарстана в итоге принял проект поправок к Конституции региона, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан».

Республику сейчас возглавляет Рустам Минниханов, его продолжат называть президентом до истечения срока полномочий: документ предполагает, что новое название должности будет у победителя ближайших выборов главы региона.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Татарстан Рустам Минниханов Андрей Клишас Совфед
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