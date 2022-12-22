В госсовете Татарстана не поддержали замену «президента» «главой» региона
Члены комитета Государственного совета (парламента) Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать поправки в Конституцию региона, которыми предлагается смена названия руководителя республики — с «президента» на «главу», передает «Татар-информ».
Депутаты обратили внимание, что в законопроекте «не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей». Это предусмотрено федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», указали депутаты.
Проект поправок в Конституцию Татарстана, который в том числе предусматривает смену наименования руководителя региона с «президента» на «главу», внесла накануне группа депутатов. «<...> в части второй слова «Президент Республики Татарстан» заменить словами «Глава Республики Татарстан», — сказано в законопроекте.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах России. В соответствии с документом высшее должностное лицо субъекта именуется «главой» и не может называться президентом.
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