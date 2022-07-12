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Политика ,  

Минниханова начали указывать в документах как главу Татарстана

Минниханова начали указывать в документах как «главу», а не как «президента» Татарстана после того, как в силу вступили положения закона о публичной власти. С критикой этих новых положений выступал парламент республики
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Александр Рюмин /ТАСС)

Должность Рустама Минниханова в официальных документах начали указывать не как «президент», а как «глава Татарстана». Это следует из распоряжения и указа президента Владимира Путина, опубликованных на портале правовой информации.

Распоряжение признает утратившим силу другое распоряжение от января 2020 года о президиуме Госсовета России. В нем есть указание заменить «позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан <...> позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ».

Указ же в том числе вносит изменения в состав Госсовета, и наряду с другими поручениями в документе содержится следующее: «наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: «Глава Республики Татарстан».

Дума приняла вызвавший критику Татарстана законопроект о публичной власти
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Татарстан — единственная республика в России, руководитель которой именовался «президент», в то время как в остальных республиках — «главы». Особый статус органов власти региона изначально закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек и продлевать его федеральный центр не стал.

Теперь название должности Минниханова поменяли в официальных документах после того, как вступили в силу статьи закона о публичной власти, касающиеся названий и полномочий глав регионов. Соответствующий законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, возглавляющие комитеты палат по госстроительству и законодательству. Среди прочего поправки предусматривали унификацию названия органов исполнительной власти и руководителей регионов. Губернаторов или президента, как, например, в Татарстане, было предложено называть «глава», а региональный орган исполнительной власти — «правительство».

Парламент Татарстана выступил против переименования президента республики, назвав отдельные положения законопроекта «противоречащими основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства». Несмотря на критику со стороны региона, в декабре 2021 года Госдума одобрила законопроект. Минниханов пообещал исполнять его требования, но отметил, что голос региона «не услышали». На своем сайте он по-прежнему указан как «президент».

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