В парламент Татарстана внесли проект о смене «президента» на «главу»

Минниханова начали указывать в официальных документах как «главу», а не «президента» Татарстана с июля этого года, однако республиканский парламент продолжил использовать старое наименование до изменений в Конституции региона

Президентский дворец в Казани, Татарстан (Фото: Иван Шаповалов / ТАСС)

Группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию региона, который в том числе предусматривает смену наименования высшего должностного лица с «президента» республики на «главу».

«<...> в части второй слова «Президент Республики Татарстан» заменить словами «Глава Республики Татарстан», — сказано в законопроекте.

Рустама Минниханова начали указывать в официальных документах как «главу», а не «президента» Татарстана с 12 июля этого года, после того как в силу вступили положения закона о публичной власти. Тем не менее парламент Татарстана продолжил называть главу региона президентом. Как объяснял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, таким наименованием продолжат пользоваться, пока оно остается в Конституции региона.

Татарстан — единственная республика в России, руководитель которой на протяжении последних лет именовался «президентом», в то время как в остальных республиках — «главой». Особый статус органов власти региона изначально закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек, и продлевать его федеральный центр не стал.

Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах, который, в частности, унифицирует название должности региональных глав как «глава субъекта», внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, возглавляющие комитеты Совета Федерации и Госдумы по госстроительству и законодательству. Среди прочего поправки предусматривали унификацию названий органов исполнительной власти и руководителей регионов. Губернаторов или президента (как, например, в Татарстане) было предложено называть «глава», а региональный орган исполнительной власти — «правительство».

Парламент Татарстана выступал против переименования должности президента республики, назвав отдельные положения законопроекта «противоречащими основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства». Несмотря на критику со стороны региона, в декабре 2021 года Госдума одобрила законопроект. Минниханов пообещал исполнять его требования, но отметил, что голос региона «не услышали». На своем сайте он по-прежнему указан как «президент Республики Татарстан».