Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией

Ранее премьер-министр Великобритании, признавая наличие «больших проблем», выражал надежду на улучшение торговых связей с Москвой. По его словам, отношения с Россией испортились после отравления Скрипалей

Борис Джонсон (Фото: Alastair Grant / AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.

«О чем я действительно изменил свое мнение, так это о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я правда считал, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры думали раньше, что мы могли бы начать все заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма», — сказал он. По его словам, он глубоко ошибался и сегодня «очень сильно разочарован, что был не прав».

Ранее Джонсон во время визита в Эстонию заявил порталу ERR, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией, признав при этом наличие «ужасных проблем» в попытках продвинуть их вперед. «Я, как и многие политики в Западной Европе, всегда надеюсь, что у нас могут быть лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся. И да, мы бы хотели иметь лучшие коммерческие отношения, больше торговли, но у нас ужасные проблемы», — рассказал премьер.

В качестве одной из причин ухудшения отношений Лондона с Москвой Джонсон назвал отравление «новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. «Я оптимист, но я сталкиваюсь с реальными трудностями, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», — пояснил он.