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Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией
Ранее премьер-министр Великобритании, признавая наличие «больших проблем», выражал надежду на улучшение торговых связей с Москвой. По его словам, отношения с Россией испортились после отравления Скрипалей
Борис Джонсон (Фото: Alastair Grant / AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.

«О чем я действительно изменил свое мнение, так это о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я правда считал, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры думали раньше, что мы могли бы начать все заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма», — сказал он. По его словам, он глубоко ошибался и сегодня «очень сильно разочарован, что был не прав».

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Ранее Джонсон во время визита в Эстонию заявил порталу ERR, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией, признав при этом наличие «ужасных проблем» в попытках продвинуть их вперед. «Я, как и многие политики в Западной Европе, всегда надеюсь, что у нас могут быть лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся. И да, мы бы хотели иметь лучшие коммерческие отношения, больше торговли, но у нас ужасные проблемы», — рассказал премьер.

В качестве одной из причин ухудшения отношений Лондона с Москвой Джонсон назвал отравление «новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. «Я оптимист, но я сталкиваюсь с реальными трудностями, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», — пояснил он.

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В ноябре Джонсона обвинили в том, что он намеренно отказался разрешить публикацию доклада, в котором рассматривается вмешательство России в британскую политику, включая данные о возможном финансировании Консервативной партии россиянами. Как сообщали СМИ, в отчет включены данные разведывательных служб Великобритании о попытках России повлиять на результаты референдума о выходе из Евросоюза 2016 года и на итоги выборов 2017 года.

Газета The Sunday Times писала, что в отчете упоминается экс-заместитель председателя ЮКОСа и «личный друг» Джонсона Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн). Кроме того, речь идет о сыне российского бизнесмена Александра Лебедева Евгении, который владеет компанией, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent.

Сам Джонсон говорил, что нет доказательств возможного вмешательства России в голосование в Великобритании. «Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике», — заявлял он.

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Политика

Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в парке. Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом и возложили ответственность на Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к случившемуся.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин говорил, что, по его мнению, «шпионский скандал» вокруг дела Скрипаля раздувается искусственно. «Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы», — сказал он.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Борис Джонсон, Великобритания
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