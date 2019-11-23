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Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
По его словам, нет никаких доказательств того, что Россия каким-то образом вмешивалась в британские выборы
Фото: Christopher Furlong / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, когда правительство страны опубликует доклад о действиях Москвы, сообщает Sky News.

«Нет никаких доказательств того, что было вмешательство России в какое-либо голосовании в Великобритании. Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике», - заявил Джонсон.

Доклад о российской угрозе был составлен членами комитета по разведке и безопасности палаты общин. В ходе подготовки документа законодатели использовали данные, полученные от МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи — британской спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой и защитой каналов правительственной связи.

Оппозиция утверждает, что Джонсон получил доклад еще 17 октября, однако власти не одобрили его публикацию и не представили его парламенту.

Нынешний глава британского правительства был активным сторонником референдума о выходе Великобритании из ЕС. После того как 23 июня 2016 года большинство граждан проголосовали за Brexit, Джонсон вошел в правительство и возглавил внешнеполитическое ведомство Соединенного королевства.

В соответствии с популярной в 1970-е годы теорией в бермудском треугольнике у берегов Северной Америки в течение многих лет таинственным образом пропадали корабли и даже самолеты. Противники теории утверждали, что теория основана на ошибках и подтасованных фактах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Великобритания
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