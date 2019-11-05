В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России

Члены обеих палат парламента требуют от премьера Бориса Джонсона объяснить задержку с публикацией доклада о вмешательстве России в дела Британии. Депутаты и лорды призывают власти обнародовать документ незамедлительно

Парламентский доклад о масштабе и степени угрозы, которую Россия представляет для Великобритании, не был опубликован в срок из-за действий властей. Об этом во вторник, 5 ноября, заявил в ходе заседания глава парламентского комитета по разведке и обороне Доминик Грив (его выступление транслировалось на сайте британского парламента).

По словам Грива, доклад содержит информацию не только о том, имело ли место вмешательство России в предыдущие британские выборы, но и о широком спектре угроз, который Москва может представлять для королевства. «О некоторых подобных рисках мы осведомлены, включая убийства [людей] на улицах [нашей страны]», — отметил депутат, имея в виду смерть британки Дон Стерджесс, которую Лондон связывает с покушением в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Доклад о российской угрозе был составлен членами комитета по разведке и безопасности палаты общин. В ходе подготовки документа законодатели использовали данные, полученные от МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи — британской спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой и защитой каналов правительственной связи, передает Би-би-си. Кроме того, депутаты опирались на экспертов, в том числе на показания бывшего офицера МИ-6 Кристофера Стила, пишет The Guardian. Интересовались члены комитета по разведке и связями российских бизнесменов с политическими партиями, в частности с Консервативной партией.

Как утверждает Доминик Грив, доклад комитета о России прошел проверку органов безопасности и был признан ими безопасным для публикации. 17 октября документ был направлен премьер-министру Борису Джонсону, чтобы тот дал заключительное одобрение. Планировалось, что премьер одобрит публикацию доклада в течение десяти дней, однако на Даунинг-стрит до сих пор не дали докладу зеленый свет и не объяснили причину такой задержки, посетовал Грив.