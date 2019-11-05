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Политика ,  
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В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России
Члены обеих палат парламента требуют от премьера Бориса Джонсона объяснить задержку с публикацией доклада о вмешательстве России в дела Британии. Депутаты и лорды призывают власти обнародовать документ незамедлительно

Парламентский доклад о масштабе и степени угрозы, которую Россия представляет для Великобритании, не был опубликован в срок из-за действий властей. Об этом во вторник, 5 ноября, заявил в ходе заседания глава парламентского комитета по разведке и обороне Доминик Грив (его выступление транслировалось на сайте британского парламента).

По словам Грива, доклад содержит информацию не только о том, имело ли место вмешательство России в предыдущие британские выборы, но и о широком спектре угроз, который Москва может представлять для королевства. «О некоторых подобных рисках мы осведомлены, включая убийства [людей] на улицах [нашей страны]», — отметил депутат, имея в виду смерть британки Дон Стерджесс, которую Лондон связывает с покушением в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Доклад о российской угрозе был составлен членами комитета по разведке и безопасности палаты общин. В ходе подготовки документа законодатели использовали данные, полученные от МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи — британской спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой и защитой каналов правительственной связи, передает Би-би-си. Кроме того, депутаты опирались на экспертов, в том числе на показания бывшего офицера МИ-6 Кристофера Стила, пишет The Guardian. Интересовались члены комитета по разведке и связями российских бизнесменов с политическими партиями, в частности с Консервативной партией.

Как утверждает Доминик Грив, доклад комитета о России прошел проверку органов безопасности и был признан ими безопасным для публикации. 17 октября документ был направлен премьер-министру Борису Джонсону, чтобы тот дал заключительное одобрение. Планировалось, что премьер одобрит публикацию доклада в течение десяти дней, однако на Даунинг-стрит до сих пор не дали докладу зеленый свет и не объяснили причину такой задержки, посетовал Грив.

«Доклад должен быть представлен парламенту, когда тот все еще заседает», — обратился к властям Грив во вторник. «Если доклад не будет представлен до окончания заседаний сегодня вечером, то это может быть сделано только после того, как комитет [по разведке и обороне] будет сформирован снова [после выборов 12 декабря]», — указал он. Как уточнил депутат, это может занять до шести месяцев.

По мнению Грива, публикация доклада важна непосредственно перед выборами, чтобы британцы смогли оценить риски российского вмешательства в британскую политику и узнать о том, как защититься от вмешательства.

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Грива поддержала оппозиция. «Граждане имеют право знать, что содержится в докладе о российском вмешательстве в нашу демократию перед выборами 2019 года», — написал в Twitter депутат от оппозиционной Лейбористской партии Бен Брэдшоу. Выступая в палате общин во вторник, теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри назвала отказ Джонсона публиковать доклад «политически мотивированным» решением.

Публикации доклада до выборов от властей потребовал и беспартийный член палаты лордов Дэвид Андерсон. «Правительству еще не поздно <...> дать свое согласие, и публикация [доклада] состоится уже через час после этого», — сказал он в эфире радио Би-би-си. Если доклад не будет опубликован, это приведет к появлению различных теорий заговора о том, почему правительство блокирует обнародование документа. «Что бы ни содержалось в этом докладе <...>, это [содержание] вряд ли будет настолько же сенсационным, как истории вокруг [задержки с публикацией]», — добавил он.

Во вторник министр по делам Европы и Латинской Америки Кристофер Пинчер заявил, что сроки рассмотрения докладов комитета по разведке перед публикацией не ограничены десятью днями. Как правило, правительство дает формальный ответ на запросы о публикации докладов в течение трех—пяти недель, пояснил он. При этом в законодательстве Британии нет положений, обязывающих Джонсона закончить рассмотрение доклада в определенный срок.

В том, что доклад все еще находится на рассмотрении Даунинг-стрит, нет «ничего необычного», добавил Пинчер, выступая в палате общин. «Мы не можем заниматься таким процессом наспех», — указал он. «В соответствии с законом о справедливости и безопасности от 2013 года премьер-министр обязан убедиться, что информация, содержащаяся в докладе, тщательно проверена и что, если потребуется, в него внесены корректировки», — заявил Пинчер.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Великобритания, доклад, вмешательство России ..., парламент Великобритании
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