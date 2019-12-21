Джонсон выразил на надежду на «теплые отношения» с Россией

Джонсон выразил на надежду на «теплые отношения» с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на установление «более теплых отношений» с Россией. Об этом он заявил в ходе своего визита в Эстонию, передает rus.err.ee.

«Мы хотим лучших отношений в сфере экономики, больше торговли, но постоянно присутствует разочарование», — сказал он. Джонсон отметил, что между странам существуют «ужасные проблемы» и напомнил историю, связанную с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Но я оптимист, мы сталкиваемся с реальными проблемами, но я пытаюсь двигаться дальше», — добавил премьер.

В марте 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, прежде осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, был отравлен вместе со своей дочерью Юлией Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери. Великобритания обвинила в покушении Россию, которая свою причастность к инциденту отрицает.

После этого отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились, британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. К дипломатическим санкциям против России присоединились США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие.