Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Джонсон выразил на надежду на «теплые отношения» с Россией Политика, 22:14 S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» Экономика, 22:11 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 21:50 Козак нашел второй компромисс в договоренностях России и Украины по газу Политика, 21:49 Лионель Месси девятый раз забил 50 голов за год Спорт, 21:33 Еще два российских региона поддержали идею сделать 31 декабря выходным Общество, 21:20 Боксер Денис Лебедев потерпел поражение в титульном бою Спорт, 21:05 На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии Общество, 21:02 «Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа Экономика, 20:51 В ДР Конго спустя два месяца нашли черный ящик рухнувшего Ан-72 Общество, 20:46 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 20:34 В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры Политика, 20:34 Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко Общество, 20:20 Вашингтон счел провокацией договор Турции и признанных США властей Ливии Политика, 20:00
Политика ,  
0 
Джонсон выразил на надежду на «теплые отношения» с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на установление «более теплых отношений» с Россией. Об этом он заявил в ходе своего визита в Эстонию, передает rus.err.ee.

«Мы хотим лучших отношений в сфере экономики, больше торговли, но постоянно присутствует разочарование», — сказал он. Джонсон отметил, что между странам существуют «ужасные проблемы» и напомнил историю, связанную с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Но я оптимист, мы сталкиваемся с реальными проблемами, но я пытаюсь двигаться дальше», — добавил премьер.

В марте 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, прежде осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, был отравлен вместе со своей дочерью Юлией Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери. Великобритания обвинила в покушении Россию, которая свою причастность к инциденту отрицает.

После этого отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились, британские власти выслали 23 российских дипломата. Еще более 20 стран приняли аналогичное решение. К дипломатическим санкциям против России присоединились США, Канада, Франция, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Теги: Эстония, Россия, Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Скрипаль
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам
Политика
СМИ узнали о начале расследования дела Скрипалей прокуратурой Германии
Общество
Джонсон встречался с «экс-агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter