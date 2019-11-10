Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом Финансы, 11:26 Синоптики сообщили об отложенной климатическое зиме в Москве Общество, 11:18 Минюст предложил госрегулирование звонков людям от роботов-коллекторов Финансы, 11:02 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 10:32 В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы Политика, 10:31 СМИ узнали о включении имен 9 россиян в доклад Британии об угрозе России Политика, 10:15 Посол Украины раскрыл план защиты задержанного по запросу России Мазура Политика, 10:12 Последних белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье Общество, 10:04 Роспотребназдор объявил о разработке новых методов лечения гепатита В Общество, 09:24 Зюганов обвинил Горбачева в «разломе страны» и назвал его «преступником» Политика, 09:04 Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице Общество, 09:00 Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов Общество, 08:36 Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Политика, 08:21 В Бангладеш эвакуировали 1,5 млн человек из-за циклона «Бюльбюль» Общество, 07:24
Политика ,  
0 
СМИ узнали о включении имен 9 россиян в доклад Британии об угрозе России
Как пишет The Sunday Times, в доклад о российском вмешательстве вошли девять бизнесменов, в том числе бывший топ-менеджер ЮКОСа Александр Темерко и сын Александра Лебедева Евгений
Борис Джонсон (Фото: Alastair Grant / AP )

Девять российских бизнесменов были включены в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC). Об этом со ссылкой на пока еще неопубликованный документ пишет The Sunday Times.

Например, бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн).  Кроме того, в докладе упоминается российский бизнесмен Александр Лебедев, чей сын Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле 2018 года Евгений Лебедев приглашал Джонсона, когда тот был министром иностранных дел, на вечеринки в дом семьи Лебедевых недалеко от города Перуджа в Италии, напоминает The Sunday Times. В 2015 году, как писала The Independent, Борис Джонсон, занимавший пост мэра Лондона и Евгений Лебедев вместе приняли участие в акции помощи бездомным ветеранам, переночевав на улице.

Речь также идет о супруге бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина — Любови Чернухиной, которая в июле 2017 года приобрела за £160 тыс. на аукционе в Британии право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном. За прошлый год россиянка пожертвовала консерваторам более £450 тыс., передает ST.   

В июле Reuters сообщал, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Александр Темерко в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра. В России против него заведено дело о хищении акций «Енисейнефтегаза», в 2011 году Темерко получил гражданство Великобритании. В 2014 году Financial Times называла его одним из главных спонсоров Консервативной партии.   

Политика
В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России

Ранее правительство Британии на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, исходящей от России в отношении британской демократии. Бывший генпрокурор Доминик Грив обвинил Джонсона в противодействии публикации доклада, поскольку ожидалось, что он будет опубликован 4 ноября. Британские парламентарии потребовали его опубликовать до новых выборов, заявив, что избиратели должны оценить риски вмешательства в политику королевства.

На прошлой неделе теневой министр иностранных дел от Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что задержка публикации доклада о «российской угрозе» является «политически мотивированным» шагом. «Я боюсь, они понимают, что этот отчет приведет к другим вопросам о связях между Россией и нынешним руководством Консервативной партии, которая рискует сорвать их избирательную кампанию. О чем так беспокоится Даунинг-стрит?», — сказала она.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Борис Джонсон, Великобритания
Материалы по теме
Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски
Экономика
Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter