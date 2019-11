СМИ узнали о включении имен 9 россиян в доклад Британии об угрозе России

Как пишет The Sunday Times, в доклад о российском вмешательстве вошли девять бизнесменов, в том числе бывший топ-менеджер ЮКОСа Александр Темерко и сын Александра Лебедева Евгений

Борис Джонсон (Фото: Alastair Grant / AP )

Девять российских бизнесменов были включены в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC). Об этом со ссылкой на пока еще неопубликованный документ пишет The Sunday Times.

Например, бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн). Кроме того, в докладе упоминается российский бизнесмен Александр Лебедев, чей сын Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле 2018 года Евгений Лебедев приглашал Джонсона, когда тот был министром иностранных дел, на вечеринки в дом семьи Лебедевых недалеко от города Перуджа в Италии, напоминает The Sunday Times. В 2015 году, как писала The Independent, Борис Джонсон, занимавший пост мэра Лондона и Евгений Лебедев вместе приняли участие в акции помощи бездомным ветеранам, переночевав на улице.

Речь также идет о супруге бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина — Любови Чернухиной, которая в июле 2017 года приобрела за £160 тыс. на аукционе в Британии право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном. За прошлый год россиянка пожертвовала консерваторам более £450 тыс., передает ST.

В июле Reuters сообщал, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Александр Темерко в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра. В России против него заведено дело о хищении акций «Енисейнефтегаза», в 2011 году Темерко получил гражданство Великобритании. В 2014 году Financial Times называла его одним из главных спонсоров Консервативной партии.