Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Политика, 15:33
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Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Глава государства считает, что вокруг «дела Скрипаля» искусственно раздувается скандал
Владимир Путин
Выступая на заседании «Российской энергетической недели» в Москве, президент Владимир Путин заявил, что скандал, связанный с «делом Скрипалей», раздувается искусственно, а сам экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль — предатель родины. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Скрипаль просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. <...> Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — заявил глава государства.
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