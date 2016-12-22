Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком

Глава государства считает, что вокруг «дела Скрипаля» искусственно раздувается скандал

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Выступая на заседании «Российской энергетической недели» в Москве, президент Владимир Путин заявил, что скандал, связанный с «делом Скрипалей», раздувается искусственно, а сам экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль — предатель родины. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Скрипаль просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. <...> Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — заявил глава государства.

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