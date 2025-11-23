 Перейти к основному контенту
Reuters узнал детали контрпредложения ЕС к мирному плану США

Reuters: Евросоюз предложил ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Европа подготовила встречное предложение к 28-пунктному мирному плану американского президента Дональда Трампа, Reuters ознакомился с планом, передает The Independent.

Документ предлагает ограничить численность украинской армии в «мирное время» до 800 тыс. военнослужащих, а также содержит положение о том, что «НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время».

«Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов альянса, которого в настоящее время не существует», — говорится также в документе.

Кроме этого, согласно европейскому предложению, Украина получит «финансовую компенсацию, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов, которые останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине».

В рамках предложения Украина получит от США гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, согласно которому, нападение на одного члена НАТО, воспринимается как нападения на всех участника альянса.

Помимо этого, Украина возьмет на себя обязательство не пытаться получить территории военным путем. Вместо этого переговоры о территориальном обмене начнутся с учетом существующей линии соприкосновения.

Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине
Политика
Фридрих Мерц

Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов. Европейское предложение скорректировало некоторые положения плана США и добавили свои.

Так, численность Вооруженных сил Украины американский план предполагает ограничить ограничена до (6)00 тыс. человек. Украина также должна согласится закрепить в своей Конституции, что не присоединится к НАТО, а НАТО — внести в свои статуты положение, что Украина не будет принята в альянс в любой момент в будущем. Кроме этого, НАТО согласится не размещать войска на территории Украины.

Согласно плану США, будет сформирован инвестиционный пакет восстановления Украины, также будут использованы $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США. 

Материал дополняется

