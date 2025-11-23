 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Мерца, согласия по 28 пунктам слишком сложно достичь в такие сжатые сроки — до четверга, 27 ноября. Поэтому он решил внести свое предложение
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Sodiq Adelakun / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц представил на переговорах в Швейцарии новое предложение по мирному плану США по Украине, сообщает немецкий журнал Stern.

«Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов», — заявил Мерц в Йоханнесбурге после саммита G20.

Канцлер Германии подчеркнул, что европейцы передали США существенно переработанный проект. По его мнению, согласия по 28 пунктам слишком сложно достичь в такие сжатые сроки — до четверга, 27 ноября. Ранее такой дедлайн обозначили США.

Как пишет журнал, это и стало мотивом Мерца внести свое предложение, он хочет, «по крайней мере, попытаться» найти пункт, по которому можно достичь взаимопонимания.

FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине
Политика
Фото:Reuters

В четверг, 20 ноября, прошли переговоры украинского президента Владимира Зеленского и министра армии США Дэниэла Дрисколла. По их итогам они договорились о подписании документа в «сжатые сроки», сообщал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Позднее нардеп Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, состоящий из 28 пунктов, который передали США. Белый дом позднее подтвердил его подлинность.

После этого The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что США ожидают от Зеленского подписания мирного соглашения до Дня благодарения, который в стране отметят в следующий четверг, 27 ноября. Американский президент Дональд Трамп поставил такой дедлайн 21 ноября.

Мерц выразил сомнения, что согласие по предложенному США плану будет достигнуто до 27 ноября.

