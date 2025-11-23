Российские военные взяли два села в Днепропетровской области и одно в ДНР

Под контроль российских военных перешли села Отрадное, Тихое и Петровское. Также Минобороны заявило об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Отрадное и Тихое в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны. Также они заняли Петровское в ДНР.

Отрадное находится в Покровском районе, его население, по данным на 2001 год, составляло около 160 человек. Примерно в 2 км расположено село Гай, о взятии которого военные сообщили 17 ноября.

Тихое, где, по данным на 2001 год, жили около 120 человек, находится в том же районе, на левом берегу реки Волчья. Выше по течению расположено село Волчье, занятое российскими силами в начале месяца.

Ранее на этой неделе Минобороны отчиталось о занятии Радостного Днепропетровской области, которое находится на берегу реки Гайчур и рядом с автодорогой, связывающей Покровское и Гуляйполе. Несколькими днями ранее под контроль российских военных перешла Нечаевка, расположенная чуть севернее.

20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что под контроль российских войск перешел Купянск в Харьковской области. По словам президента Владимира Путина, город уже 4 ноября был под контролем России. Путин предупредил, что если власти Украины откажутся обсуждать предложенный США мирный план, «то события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».

В сегодняшней сводке ведомства говорится, что российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.