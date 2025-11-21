Российские военные заняли Радостное

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли Радостное в Днепропетровской области.

Этот населенный пункт находится на границе с Запорожской областью на берегу реки Гайчур и рядом с автодорогой, которая связывает Покровское и Гуляйполе. На этой неделе Минобороны также сообщало о занятии Нечаевки, расположенной чуть северней.

Материал дополняется