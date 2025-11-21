 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Российские военные заняли Радостное

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли Радостное в Днепропетровской области.

Этот населенный пункт находится на границе с Запорожской областью на берегу реки Гайчур и рядом с автодорогой, которая связывает Покровское и Гуляйполе. На этой неделе Минобороны также сообщало о занятии Нечаевки, расположенной чуть северней.

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

