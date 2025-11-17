Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел
Российские военные за последние сутки заняли еще три населенных пункта. В Харьковской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Двуречанское. Этот населенный пункт находится примерно в 7 км от границы с Валуйским городским округом Белгородской области. После административной реформы на Украине относится к Купянскому району.
Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Гай в Днепропетровской области. Село находится примерно в 8 км от крупного поселка Покровское.
Также под контроль российских военных перешло село Платоновка в ДНР. Этот населенный пункт находится на южном берегу реки Северный Донец к северо-западу от города Северск.
Под Купянском сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.
В Покровске (Красноармейске) штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, отражены пять атак со стороны Гришино.
В Мирнограде (Димитрове) подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Занято более 30 зданий.
В военном ведомстве сообщили, что за последние сутки в зоне военной операции произошли также следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь, Шевченково, Жовтневое, Колодезное, Малиновка;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково, Дроновка;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок, Северск;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское, Демурино, Ивановка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное, Воздвиженка, Червоное;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов, Степногорск,
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1350 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянут в том числе один танк.
