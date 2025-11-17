 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись в Харьковской, Днепропетровской областях, а также ДНР
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные за последние сутки заняли еще три населенных пункта. В Харьковской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Двуречанское. Этот населенный пункт находится примерно в 7 км от границы с Валуйским городским округом Белгородской области. После административной реформы на Украине относится к Купянскому району.

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Гай в Днепропетровской области. Село находится примерно в 8 км от крупного поселка Покровское.

Также под контроль российских военных перешло село Платоновка в ДНР. Этот населенный пункт находится на южном берегу реки Северный Донец к северо-западу от города Северск.

Под Купянском сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

В Покровске (Красноармейске) штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, отражены пять атак со стороны Гришино.

В Мирнограде (Димитрове) подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Занято более 30 зданий.

В военном ведомстве сообщили, что за последние сутки в зоне военной операции произошли также следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь, Шевченково, Жовтневое, Колодезное, Малиновка;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково, Дроновка;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок, Северск;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское, Демурино, Ивановка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное, Воздвиженка, Червоное;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов, Степногорск,

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1350 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянут в том числе один танк.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Харьковская область Минобороны Днепропетровская область
Материалы по теме
Минобороны опубликовало кадры из взятого Ровнополья в Запорожье
Политика
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17