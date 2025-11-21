Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Купянск уже к 4 ноября находился под контролем России, Киев и европейские страны понимают, что это будет повторяться и на других участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал Путин на совещании Совета безопасности.

По словам президента, в начале ноября в Киеве заявили, что в Купянске находится «не более 60 российских военнослужащих» и город вернется под контроль украинских войск в течение нескольких дней. «Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил», — добавил Путин.

Это говорит о том, что у Киева нет объективной информации о положении дел на фронте, или украинские власти не в состоянии оценить имеющиеся сведения, счел он.

Купянск расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Город играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий и автотрасс. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает его стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

11 ноября Минобороны отчиталось о переходе под контроль российской армии восточной части Купянска. О взятии Купянска сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября.