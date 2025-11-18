 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные заняли Цегельное и Нечаевку

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись вдоль дороги Покровское — Гуляйполе
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а также Нечаевку в Днепропетровской сообщило Минобороны.

Цегельное примыкает к селу Синельниково к югу от Волчанска, о занятии которого военное ведомство сообщало на прошлой неделе. Во времена СССР это был поселок при кирпичном заводе. После закрытия предприятия он опустел. По данным украинских властей, в 2001 году там не проживал ни один человек.

Нечаевка – небольшой населенный пункт рядом с дорогой, связывающей поселок Покровское Днепропетровской области с городом Гуляйполе Запорожской. К северу от него на прошлой неделе подразделения группировки «Восток» заняли Даниловку.

Под Купянском сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения.

В Покровске (Красноармейске) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак из района населенного пункта Гришино.

В Мирнограде (Димитрове) 51-й армии наступали в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

На других участках в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское, Новая Сечь;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Староверовка, Дробышево;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Степановка, Константиновка, Васюковка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 17 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Межевая;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям шести бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвиженка, Коломийцы, Герасимовка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Орехов, Приморское, Берислав, Казацкое.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ Caesar.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Днепропетровская область Харьковская область Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел
Политика
Минобороны опубликовало кадры из взятого Ровнополья в Запорожье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
РЖД показала видео с новым увеличенным плацкартным вагоном Экономика, 13:06
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путина по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40
Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции Политика, 12:40
Минфин обратил внимание на опыт Индии по проведению региональных IPO Инвестиции, 12:39
Что носить осенью и зимой 2025-2026: 16 ключевых трендов с недель моды Стиль, 12:36