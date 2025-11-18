Российские войска продвинулись вдоль дороги Покровское — Гуляйполе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а также Нечаевку в Днепропетровской сообщило Минобороны.

Цегельное примыкает к селу Синельниково к югу от Волчанска, о занятии которого военное ведомство сообщало на прошлой неделе. Во времена СССР это был поселок при кирпичном заводе. После закрытия предприятия он опустел. По данным украинских властей, в 2001 году там не проживал ни один человек.

Нечаевка – небольшой населенный пункт рядом с дорогой, связывающей поселок Покровское Днепропетровской области с городом Гуляйполе Запорожской. К северу от него на прошлой неделе подразделения группировки «Восток» заняли Даниловку.

Под Купянском сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения.

В Покровске (Красноармейске) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак из района населенного пункта Гришино.

В Мирнограде (Димитрове) 51-й армии наступали в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

На других участках в зоне военной операции произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское, Новая Сечь;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Староверовка, Дробышево;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Степановка, Константиновка, Васюковка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 17 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Межевая;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям шести бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвиженка, Коломийцы, Герасимовка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Орехов, Приморское, Берислав, Казацкое.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ Caesar.