Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области

Село Волчье заняло подразделение группировки войск «Восток». Оно находится в 2 км от села Алексеевка, которое российские войска взяли в середине октября

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Волчье в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Село находится на левом берегу реки Волчья. Выше по течению расположено село Орестополь, а ниже — село Тихое. Согласно переписи 2001 года, численность населения села Волчье составляла 13 человек.

В конце октября Минобороны сообщило об уничтожении автомобильного моста через реку Волчья, по которому ВСУ завозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области.

На расстоянии 2 км от Волчьей находится село Алексеевка, о взятии которого Минобороны сообщило 15 октября. Помимо Алексеевки, Вооруженные силы России тогда заняли село Новопавловка.

Накануне военное ведомство отчиталось о взятии под контроль села Успеновки в Запорожской области. В Минобороны тогда отметили, что Успеновка была сложным укрепрайоном ВСУ, насыщенным огневыми позициями и инженерными заграждениями.