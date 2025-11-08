Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Волчье в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
Село находится на левом берегу реки Волчья. Выше по течению расположено село Орестополь, а ниже — село Тихое. Согласно переписи 2001 года, численность населения села Волчье составляла 13 человек.
В конце октября Минобороны сообщило об уничтожении автомобильного моста через реку Волчья, по которому ВСУ завозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области.
На расстоянии 2 км от Волчьей находится село Алексеевка, о взятии которого Минобороны сообщило 15 октября. Помимо Алексеевки, Вооруженные силы России тогда заняли село Новопавловка.
Накануне военное ведомство отчиталось о взятии под контроль села Успеновки в Запорожской области. В Минобороны тогда отметили, что Успеновка была сложным укрепрайоном ВСУ, насыщенным огневыми позициями и инженерными заграждениями.
