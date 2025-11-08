 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области

Минобороны: группа войск «Восток» заняла село Волчье в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Волчье заняло подразделение группировки войск «Восток». Оно находится в 2 км от села Алексеевка, которое российские войска взяли в середине октября
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Волчье в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Село находится на левом берегу реки Волчья. Выше по течению расположено село Орестополь, а ниже — село Тихое. Согласно переписи 2001 года, численность населения села Волчье составляла 13 человек.

Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В конце октября Минобороны сообщило об уничтожении автомобильного моста через реку Волчья, по которому ВСУ завозили боеприпасы и технику к Покровскому в Днепропетровской области.

На расстоянии 2 км от Волчьей находится село Алексеевка, о взятии которого Минобороны сообщило 15 октября. Помимо Алексеевки, Вооруженные силы России тогда заняли село Новопавловка.

Накануне военное ведомство отчиталось о взятии под контроль села Успеновки в Запорожской области. В Минобороны тогда отметили, что Успеновка была сложным укрепрайоном ВСУ, насыщенным огневыми позициями и инженерными заграждениями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Минобороны село Днепропетровская область контроль
Материалы по теме
В Минобороны разъяснили, как будут платить резервистам на спецсборах
Политика
Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полку беспилотников ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами Политика, 13:15
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым Общество, 13:07
Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино Общество, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм Спорт, 12:42
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области Политика, 12:28
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА Спорт, 12:19
Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании Политика, 12:17
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта Политика, 12:05
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Обладатель Кубка Гагарина Рыков перешел в «Амур» Спорт, 11:49