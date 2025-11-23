Союзники Украины задумались над альтернативой разведпомощи со стороны США

Союзники Украины оценивают, насколько серьезны угрозы Вашингтона прекратить обмен разведданными с Киевом, если тот не согласится на мирный план. Полностью заменить помощь США пока невозможно, признают они

Джеймс Аппатурай (Фото: Kelly Clark / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Союзники Киева обсуждают, как восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, если США откажутся передавать ей эту информацию, сообщил Politico исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай.

Накануне газета сообщила со ссылкой на представителя Белого дома, что США могут прекратить разведывательную поддержку Украины, если та не примет американский мирный план до 24 ноября. Американский президент Дональд Трамп в качестве дедлайна для согласия Киева назвал 27 ноября.

Аппатурай заявил, что возможности США в области разведки уникальны и полностью заменить их пока невозможно. Однако, добавил он, существуют варианты, «доступные любой стране, которые были недоступны или о которых не задумывались еще несколько лет назад».

По словам представителя НАТО, частично закрыть пробелы можно за счет коммерческих сервисов и национальных спутниковых программ. Например, он предлагает расширить доступ Украины к снимкам, сделанным спутниками финской ICEYE. Компания сотрудничала с вооруженными силами Польши, Нидерландов, Финляндии и Португалии, а с 2022 года передает некоторые данные ВСУ.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил журналистам, что у Европы есть «несколько высокопроизводительных спутниковых систем», включая Galileo и Copernicus. В то же время, признал он, Евросоюз не сможет заменить американские спутники Starlink. Европейский аналог IRIS² планируется запустить в 2030 году.

Готовность делиться с Украиной разведывательной информацией, в частности спутниковыми снимками RADARSAT-2, выразила Канада. В то же время начальник штаба обороны страны генерал-лейтенант Дженни Кариньян признала, что заменить помощь США будет сложно.

Соединенные Штаты уже приостанавливали передачу Украине разведданных в марте на фоне обсуждения ресурсной сделки. По данным Reuters, сейчас, помимо обмена информацией, Вашингтон может прекратить поставки оружия Киеву, если рамочный вариант мирного соглашения не будет подписан к 27 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенаторам, что ему об этих планах не известно.

23 ноября Рубио вместе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом прибыли в Женеву для переговоров о мирном плане с представителями Украины и ЕС. CNN передавал, что Вашингтон также планирует обсудить его с Москвой. Пока план предметно не обсуждался с Россией, сообщил российский президент Владимир Путин. Он допустил, что предложения США лягут в основу урегулирования.