Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных Киеву

Президент также выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины, которые пройдут на этой неделе в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Украине разведданных. Его слова приводит Reuters.

«Мы почти сделали это», — сказал он журналистам на борту своего самолета, отвевая на вопрос о восстановлении обмена разведывательной информацией с Киевом.

Американский лидер также выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

«Думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — рассчитывает Трамп.

По его мнению, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Они должны захотеть мира, убежден он.

Кроме того, Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении России.

Белый дом заморозил военную помощь Украине после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Затем США приостановили обмен разведданными.

Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру. После прекращения военной поддержки украинский лидер заверил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры между США и Украиной. По информации Financial Times, Киев в ходе переговоров в Джидде собирается предложить «частичное прекращение огня», чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь и обмен разведданными.