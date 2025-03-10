 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных Киеву

Трамп: США почти возобновили предоставление разведданных Киеву
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент также выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины, которые пройдут на этой неделе в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «почти» возобновила предоставление Украине разведданных. Его слова приводит Reuters.

«Мы почти сделали это», — сказал он журналистам на борту своего самолета, отвевая на вопрос о восстановлении обмена разведывательной информацией с Киевом.

Американский лидер также выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

«Думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — рассчитывает Трамп.

DM узнала об идее Британии создать группу по обмену разведдаными с Киевом
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

По его мнению, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Они должны захотеть мира, убежден он.

Кроме того, Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении России.

Белый дом заморозил военную помощь Украине после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Затем США приостановили обмен разведданными.

Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру. После прекращения военной поддержки украинский лидер заверил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры между США и Украиной. По информации Financial Times, Киев в ходе переговоров в Джидде собирается предложить «частичное прекращение огня», чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь и обмен разведданными.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп обмен разведданными Украина Минфин США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экс-глава Нацразведки США назвал российского чемпиона UFC своим другом
Спорт
На Западе усомнились, что разведданные Европы заменят Киеву американские
Политика
Глава разведки ФРГ заявил о намерении России испытать единство Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по СирииПолитика, 03:37
«КП» опубликовала список имущества Блиновской, которое выставят на торгиОбщество, 03:33
Трамп объявил, что «почти» возобновил предоставление разведданных КиевуПолитика, 03:25
В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывыПолитика, 02:42
Reuters сообщил о планах США оценить готовность Украины к уступкамПолитика, 02:38
Аналитики SIPRI назвали крупнейших в мире экспортеров оружияПолитика, 02:01
Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» ЗеленскомуПолитика, 02:00
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Shaman и Мизулина сообщили, что они параОбщество, 01:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайбСпорт, 01:44
Принц Люксембурга Фредерик умер от редкой болезниОбщество, 01:41
В Пенсильвании самолет упал на парковкуОбщество, 01:20
FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с РоссиейПолитика, 00:49
В Москве мужчина выстрелил в школьников из пневматического пистолетаОбщество, 00:14
Экс-президент Чехии заявил, что Трамп хочет добывать руду на УкраинеПолитика, 00:02