Польша купит долю в компании, отслеживающей перемещения российских войск

В мае Польша купила у ICEYE систему спутниковой разведки, а теперь решила приобрести долю в финской компании, которая с 2022 года предоставляет украинской армии доступ к снимкам

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Польши приобретут долю в финской аэрокосмической компании ICEYE — производителе и операторе сети спутников наблюдения, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR), сообщил Financiall Times гендиректор компании, польский предприниматель Рафал Моджевский.

Моджевский основал ICEYE вместе с партнером из Финляндии Пеккой Лаурила в 2012 году, когда оба учились в Университете Аалто. Компания разрабатывает технологию, позволяющую доставлять радиолокационные изображения из космоса в режиме реального времени. Широкую известность ICEYE приобрела в 2022 году, когда предоставила украинской армии доступ к спутниковым изображениям, за счет чего те могут отслеживать перемещения российских войск, отмечает FT. В 2024-м Минобороны Украины подписало с компанией меморандум для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

Переговоры с Варшавой находятся на завершающей стадии, заявил Моджевский. Размер доли и сумму сделки он не уточнил, но отметил, что ранее ICEYE привлекла от инвесторов $550 млн. В числе таковых — британская оборонная компания BAE Systems и американский инвестфонд BlackRock. По словам Моджевского, оценка компании «значительно» превысила $1 млрд.

Изначально ICEYE предоставляла данные для судоходных компаний в Арктике, однако этот рынок «исчез» после того, как западные страны ввели санкции против России, заявил Моджевский. Компания решила переключиться на сферу обороны, поскольку спрос на ее спутники сохранится даже после окончания конфликта на Украине, добавил он. «Исчезнут ли рынки оборонной промышленности, если война на Украине закончится? Нет… Рост расходов [на оборону в Европе] настолько огромен, что потребуется некоторое время, прежде чем этот рынок вытеснит что-то другое», — сказал он.

ICEYE вывела на орбиту 54 спутника стоимостью примерно $20 млн каждый, половиной из них управляют вооруженные силы разных стран, включая Нидерланды, Финляндию, Бразилию и Португалию. Сейчас компания производит около 25 аппаратов в год и планирует увеличить это число до 100–150. По словам Моджевского, это означает, что ICEYE потребуется «значительный дополнительный капитал» помимо польских инвестиций.

В мае ВС Польши заключили контракт с ICEYE на поставку армии разведывательной спутниковой системы на 860 млн злотых ($227 млн). Компания также сотрудничает с Ситуационным центром НАТО.