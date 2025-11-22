Politico узнал, что Киев лишится разведданных США, если не примет план

 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico: Украина рискует лишиться разведданных США, если не примет мирный план
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцам придется согласиться на сделку до 24 ноября, иначе США прекратят военную и разведывательную поддержку, сказал источник в Белом доме

Украина рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на мирный план США, сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

«Украинцам придется согласиться [на сделку], учитывая слабость нынешней позиции [украинского президента Владимира] Зеленского», — сказал собеседник.

Как отмечает газета, американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому срок до 24 ноября, чтобы тот подписал соглашение, иначе он рискует лишиться американской разведывательной и военной поддержки.

«Украинцам было настоятельно предложено согласиться на мирное соглашение. <...> Любые изменения будут приниматься самим президентом [Трампом]», — добавил американский чиновник.

Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине
Политика

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Документ состоит из 28 пунктов и включает в себя уступки со стороны Украины, такие как уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и обязательство соблюдать безъядерный статус.

В случае принятия этого плана предполагается снятие санкций с России и заключение долгосрочного соглашения с США о сотрудничестве в экономической сфере. Москва ознакомилась с планом Вашингтона, однако предметное обсуждение не проводилось, поскольку США не получили согласия от Украины, сообщил российский президент Владимир Путин.

По данным немецкого издания Spiegel, обсуждение американского плана по урегулированию украинского конфликта вызвало беспокойство и недовольство среди европейских стран. Хотя европейские официальные лица не критиковали инициативу напрямую, их возмутило то, что детали предложения стали известны через американские СМИ, а не были официально представлены Соединёнными Штатами.

Киев и его европейские партнеры — Франция, Германия и Великобритания — разрабатывают альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, как стало известно от Reuters. Они намерены использовать текущую линию соприкосновения в качестве основы для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает изменения в территориальных границах.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина разведывательные данные США мирный план соглашение
