WP узнала, что Умеров допустил компромисс в вопросе территорий

Умеров на встрече с американскими чиновниками сообщил, что Зеленский может согласиться на выход из Донбасса и сокращение численности ВСУ в обмен на мир, пишет WP. Секретарь СНБО ранее опровергал подобные публикации

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на встрече с американскими чиновниками во Флориде допустил, что украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на компромисс в вопросе территорий — уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Игнатиус ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров о мирном плане США из 28 пунктов. По словам собеседников, Умеров также заявил, что Украина может согласиться на предусмотренное этим планом ограничение численности армии 600 тыс. человек.

При этом, пишет WP, США готовы пересмотреть пункт об ограничении численности армии, который вызвал резкую реакцию Украины и стран Европы.

Ранее на этой неделе Axios сообщил, что Умеров обсуждал план США с одним из его разработчиков — спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Стороны, как утверждало издание, достигли «множества договоренностей». The New York Post также написала, что американская сторона получила «положительный отзыв» от Умерова по поводу проекта. Сам секретарь СНБО это опроверг, заявив, что публикации о согласовании пунктов плана «не имеют ничего общего с реальностью»: «Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял».

Зеленский после получения проекта плана сообщил, что Украина вместе с США и Европой будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным». 23 ноября стороны будут обсуждать американский план на встрече в Женеве.

Украинский лидер Владимир Зеленский после получения проекта плана заявил, что в ходе разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом договорился: Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».

Москва тоже получила от Вашингтона мирный план, но предметно он не обсуждался, поскольку Штаты не заручились согласием Киева, сообщил президент Владимир Путин. Вместе с тем он допустил, что проект может быть основой для урегулирования.