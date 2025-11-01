МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне

Удары по судам в Карибском море нарушают Устав ООН и Конституцию США, заявила Захарова. Пентагон в последние недели несколько раз сообщал об уничтожении судов наркокартелей

Фото: Andrea de Silva / Reuters

МИД России решительно осуждает применение США избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач в Карибском море, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Удары по судам, которые, предположительно, перевозили наркотики, идут вразрез с Конституцией США и нормами международного права — Уставом ООН, Уставом Организации американских государств, Конвенции ООН по морскому праву, пояснила она.

Захарова отметила, что отношения России и Венесуэлы «развиваются по восходящей в духе стратегического партнерства, не подвержены колебаниям внешней конъюнктуры и охватывают области, представляющие взаимный интерес», а вопросы обороноспособности «находятся в ведении профильных министерств наших стран».

«Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира», — добавила представитель МИДа и призвала к деэскалации, поиску решений проблем в конструктивном ключе.

Армия США с сентября наносит удары по морским судам неподалеку от Венесуэлы, которые считает причастными к перевозке наркотиков.

Как сообщила ранее The Washington Post, власти Венесуэлы обратились за военной помощью к России, Ирану и Китаю. В частности, от Москвы были запрошены ракеты, радары и модернизированные самолеты.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, но в Вашингтоне рассматривают нанесение ударов по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы, которые считают связанными с наркотрафиком, утверждает The Wall Street Journal. Сам Трамп эту информацию опровергает.

Если США все же начнут военную операцию, события могут развиваться по трем сценариям, предполагают эксперты, опрошенные Financial Times:

ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей;

операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников;

полномасштабное вторжение, аналогичное операции в Панаме в 1989 году, однако его вероятность оценивается как низкая.