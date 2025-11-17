CNN узнал о надежде Трампа сместить Мадуро без ударов по Венесуэле

CNN: Трамп еще не принял решения о наземных ударах по Венесуэле

Президент США еще не решил, атаковать ли военные и транспортные объекты в Венесуэле: он надеется, что заставит Мадуро уйти в отставку без прямой атаки. Трамп также намекнул, что может открыться путь для дипломатического решения

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, атаковать ли порты, аэропорты и другие объекты в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного чиновника администрации.

Республиканец надеется, что давления за счет военного присутствия в регионе, где США проводят крупнейшую операцию против наркоторговцев, будет достаточно, чтобы заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку — без прямых боевых действий. Трамп также намекнул, что «окно для дипломатии может открыться».

В октябре президент поручил своей команде прекратить дипломатические контакты с Мадуро и высшими должностными лицами Венесуэлы, а в последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы. В частности, 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Ударная группа присоединится к объединенным силам, которые базируются в Пуэрто-Рико: сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

На прошлой неделе CBS News сообщил, что высокопоставленные военные представили президенту США обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по военной и гражданской инфраструктуре. По информации CNN, президент высказал «некоторые оговорки» по поводу прямых военных действий и спросил о вероятности успеха операции.

Хотя переброска авианосной группы к берегам Венесуэлы, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком, масштабы развертывания и риторика Вашингтона указывают на другую истинную цель Белого дома — свержение правительства Венесуэлы, прокомментировал старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований Франциско Родригес.

Сам Мадуро заявил, что США под ложным предлогом хотят спровоцировать военный конфликт, захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить в стране марионеточное правительство. В связи с этим Каракас попросил Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию.