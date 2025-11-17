 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

CNN узнал о надежде Трампа сместить Мадуро без ударов по Венесуэле

CNN: Трамп еще не принял решения о наземных ударах по Венесуэле
Президент США еще не решил, атаковать ли военные и транспортные объекты в Венесуэле: он надеется, что заставит Мадуро уйти в отставку без прямой атаки. Трамп также намекнул, что может открыться путь для дипломатического решения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, атаковать ли порты, аэропорты и другие объекты в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного чиновника администрации.

Республиканец надеется, что давления за счет военного присутствия в регионе, где США проводят крупнейшую операцию против наркоторговцев, будет достаточно, чтобы заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку — без прямых боевых действий. Трамп также намекнул, что «окно для дипломатии может открыться».

В октябре президент поручил своей команде прекратить дипломатические контакты с Мадуро и высшими должностными лицами Венесуэлы, а в последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы. В частности, 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Ударная группа присоединится к объединенным силам, которые базируются в Пуэрто-Рико: сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

На прошлой неделе CBS News сообщил, что высокопоставленные военные представили президенту США обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по военной и гражданской инфраструктуре. По информации CNN, президент высказал «некоторые оговорки» по поводу прямых военных действий и спросил о вероятности успеха операции.

Хотя переброска авианосной группы к берегам Венесуэлы, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком, масштабы развертывания и риторика Вашингтона указывают на другую истинную цель Белого дома — свержение правительства Венесуэлы, прокомментировал старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований Франциско Родригес.

Сам Мадуро заявил, что США под ложным предлогом хотят спровоцировать военный конфликт, захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить в стране марионеточное правительство. В связи с этим Каракас попросил Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Венесуэла Белый дом Николас Мадуро Пентагон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле
Политика
Трампа предупредили о тяжелых последствиях свержения Мадуро в Венесуэле
Политика
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Умер снимавший в кино Янковского и Лучко режиссер Николай Гибу Общество, 21:36
Генконсул в Марселе заявил о снятии охраны с диппредставительства России Политика, 21:31
Владельцы акций «Элемента» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Фигурант дела о защитных сооружениях назвал размер отката и извинился Общество, 21:18
В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ Политика, 20:59
В посольстве Японии подтвердили, что ракеты Typhon убрали с ее территории Политика, 20:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Карпин стал одним из худших тренеров в истории «Динамо» Спорт, 20:53
«Динамо» назвало сменщика Карпина на посту тренера Спорт, 20:43
«Шанинка» попросила отложить частичный отзыв аккредитации до решения суда Общество, 20:43
Чего добивались клубы под руководством Карпина Спорт, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Экспорт китайских автомобилей в Россию упал почти на 60% Политика, 20:28
Мбаппе и ПСЖ потребовали друг у друга в суде больше €200 млн Спорт, 20:21