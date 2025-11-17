CNN узнал о надежде Трампа сместить Мадуро без ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, атаковать ли порты, аэропорты и другие объекты в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного чиновника администрации.
Республиканец надеется, что давления за счет военного присутствия в регионе, где США проводят крупнейшую операцию против наркоторговцев, будет достаточно, чтобы заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку — без прямых боевых действий. Трамп также намекнул, что «окно для дипломатии может открыться».
В октябре президент поручил своей команде прекратить дипломатические контакты с Мадуро и высшими должностными лицами Венесуэлы, а в последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы. В частности, 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Ударная группа присоединится к объединенным силам, которые базируются в Пуэрто-Рико: сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).
На прошлой неделе CBS News сообщил, что высокопоставленные военные представили президенту США обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по военной и гражданской инфраструктуре. По информации CNN, президент высказал «некоторые оговорки» по поводу прямых военных действий и спросил о вероятности успеха операции.
Хотя переброска авианосной группы к берегам Венесуэлы, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком, масштабы развертывания и риторика Вашингтона указывают на другую истинную цель Белого дома — свержение правительства Венесуэлы, прокомментировал старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований Франциско Родригес.
Сам Мадуро заявил, что США под ложным предлогом хотят спровоцировать военный конфликт, захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить в стране марионеточное правительство. В связи с этим Каракас попросил Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая