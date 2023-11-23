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Политика ,  
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Киев направил ноту Польше из-за смертей водителей в очередях на границе

Украина направила протест в МИД Польши из-за смерти второго водителя на границе
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков после того, как стало известно о смерти второго водителя в очереди перед пунктом пропуска «Корчева», сообщил глава дипмиссии Василий Зварыч.

Очередь возникла из-за забастовки польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября. Украинское посольство обратилось также в МВД и администрацию Польши.

«Ограничения движения грузоперевозки польскими протестующими создают угрозу жизни и здоровью людей, вызывают значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования. <...> Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Но выбранная форма, время и продолжительность сбора в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Материал дополняется.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Украина граница забастовка

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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