Киев направил ноту Польше из-за смертей водителей в очередях на границе

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Посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков после того, как стало известно о смерти второго водителя в очереди перед пунктом пропуска «Корчева», сообщил глава дипмиссии Василий Зварыч.

Очередь возникла из-за забастовки польских перевозчиков, которая продолжается с 6 ноября. Украинское посольство обратилось также в МВД и администрацию Польши.

«Ограничения движения грузоперевозки польскими протестующими создают угрозу жизни и здоровью людей, вызывают значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования. <...> Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Но выбранная форма, время и продолжительность сбора в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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