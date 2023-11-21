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Военная операция на Украине ,  
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В Словакии грузоперевозчики заблокировали проезд на границе с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Протесты на границе с Украиной идут в Польше уже больше двух недель, теперь они распространились на Словакию. Европейские перевозчики требуют отменить льготы на проезд для украинских, из-за которых европейцы испытывают проблемы
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

В Словакии перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, въезда в нее ожидают около 300 грузовых автомобилей, сообщает Госпогранслужба Украины. Легковые машины и автобусы пересекают границу в обычном режиме.

«По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, следующего по направлению словацкого пункта пропуска «Вишне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород», — сказано в сообщении.

Ужгород находится в Закарпатской области Украины, село Вишне-Немецке — на востоке Словакии.

Акцию проводит Союз перевозчиков Словакии, ее сроки неизвестны.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующих документов. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия разрешения до 30 июня 2024 года. Смягчение правил вызвало недовольство у европейских перевозчиков.

Словацкое издание Teraz сообщает, что движение перекрыл фургон с прицепом, на нем есть логотипы Союза перевозчиков. Организация утверждает, что не стоит за акцией, ее проводит отдельный человек. В ее планах есть проведение протестов по аналогии с теми, что идут в соседней Польше, но только после того, как Еврокомиссия проведет встречи с украинскими и польскими представителями по этому вопросу (22 ноября), и если между ними не будет достигнуто соглашение.

В полиции изданию сообщили, что контролируют ситуацию. Teraz отмечает, что погранпереход в последнее время загружен из-за протестов в Польше.

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Пробка на границе Польши и Украины растянулась на 53 километра
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Фото:Omar Marques / Reuters

Польские перевозчики с 6 ноября перекрывают три погранперехода на границе с Украиной. Изменение правил для украинских перевозчиков привело к тому, что их услуги стали дешевле, и европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы. Один из организаторов протестов в Польше Яцек Сокул говорил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40%. Участники протеста требуют вернуть для украинцев правила, которые действовали прежде.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин говорил, что они намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Польша Украина автоперевозки протесты
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