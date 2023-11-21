 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Польские фермеры присоединятся к протестам на границе Украины

Польские фермеры присоединятся к протестам дальнобойщиков на границе с Украиной
Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжается уже две недели. Они требуют отмены «транспортного безвиза» для украинских перевозчиков. К протестам на КПП пообещали присоединиться и фермеры
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Около 100 фермеров из польской ассоциации «Преданная деревня» планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Медыка-Шегени», сообщил Bloomberg один из организаторов акции Лукаш Мартин.

«Фермеры пострадали одними из первых. Сейчас [страдают] транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — отметил Мартин.

Ранее акцию протеста у этого КПП также грозились провести и польские дальнобойщики. Накануне пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пропускной пункт прекратил работу из-за отсутствия электричества с польской стороны.

Как отмечает Bloomberg, члены Международного союза автомобилистов из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы уже обратились с письмом к президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, разрешающее украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа.

В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия «транспортного безвиза» до 30 июня 2024 года.

На Украине пригрозили исками из-за блокировки польской границы
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Польские дальнобойщики заблокировали три КПП («Краковец», «Ягодина» и «Рава-Русская») на границе с Украиной 6 ноября. Среди их требований: восстановление прежнего порядка обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулирование разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после начала спецоперации.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

По данным польской транспортной отрасли на начало ноября, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года. Один из организаторов протеста Яцек Сокул ранее заявил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40%, из-за того что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле.

Протестующие пропускают только несколько грузовиков в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты. Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали дальнобойщиков разблокировать движение, однако те ответили отказом.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин еще 15 ноября назвал ситуацию катастрофой. «Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — сказал он. Накануне он также заявил, что украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
фермеры дальнобойщики Польша протесты граница КПП Украина

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
На Украине пригрозили исками из-за блокировки польской границы
Политика
На Украине назвали катастрофой блокировку границы польскими перевозчиками
Бизнес
На границе Польши и Украины скопилось 2,8 тыс. фур
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Шойгу заявил о завершении испытаний подлодки «Император Александр III Политика, 14:48
Как выбрать мультиварку: 10 опций, на которые стоит обратить внимание Недвижимость, 14:47
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 14:46
Кто и как выйдет из-под контроля иностранных холдингов Pro, 14:44
Как инновации ускоряют развитие ИТ-компании РБК и Softline, 14:40
Пробка на границе Польши и Украины растянулась на 53 километра Политика, 14:39
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:35
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Адвокат подтвердил смерть экс-главы управления безопасности СК Максименко Общество, 14:34
Песков фразой «не получится» ответил на угрозу Зеленского Путину Политика, 14:34
Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу Общество, 14:33
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:23
С начала года бюджет получил налогов более чем на ₽37 трлн Финансы, 14:23
Клуб КХЛ подписал финалиста Кубка Стэнли 2020 года Худобина Спорт, 14:23
Мутко заявил о выходе рынка жилья из состояния избытка предложения Недвижимость, 14:21