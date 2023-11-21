Польские фермеры присоединятся к протестам на границе Украины

Польские фермеры присоединятся к протестам дальнобойщиков на границе с Украиной

Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжается уже две недели. Они требуют отмены «транспортного безвиза» для украинских перевозчиков. К протестам на КПП пообещали присоединиться и фермеры

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Около 100 фермеров из польской ассоциации «Преданная деревня» планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Медыка-Шегени», сообщил Bloomberg один из организаторов акции Лукаш Мартин.

«Фермеры пострадали одними из первых. Сейчас [страдают] транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — отметил Мартин.

Ранее акцию протеста у этого КПП также грозились провести и польские дальнобойщики. Накануне пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пропускной пункт прекратил работу из-за отсутствия электричества с польской стороны.

Как отмечает Bloomberg, члены Международного союза автомобилистов из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы уже обратились с письмом к президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, разрешающее украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа.

В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия «транспортного безвиза» до 30 июня 2024 года.

Польские дальнобойщики заблокировали три КПП («Краковец», «Ягодина» и «Рава-Русская») на границе с Украиной 6 ноября. Среди их требований: восстановление прежнего порядка обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулирование разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после начала спецоперации.

По данным польской транспортной отрасли на начало ноября, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года. Один из организаторов протеста Яцек Сокул ранее заявил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40%, из-за того что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле.

Протестующие пропускают только несколько грузовиков в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты. Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали дальнобойщиков разблокировать движение, однако те ответили отказом.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин еще 15 ноября назвал ситуацию катастрофой. «Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — сказал он. Накануне он также заявил, что украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим.