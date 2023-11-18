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Политика ,  
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На границе Польши и Украины скопилось 2,8 тыс. фур

На границе Польши и Украины скопилось 2,8 тыс. фур
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за блокировки КПП польскими перевозчиками на украинской границе скопилось около 2,8 тыс. грузовиков в трех пунктах пропуска, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, есть увеличение по сравнению с предыдущим днем. За час через пункты пропуска Краковец, Ягодина и Рава-Русской проходит только несколько грузовиков.

Перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей уже и на других пунктах пропуска, отметил представитель погранслужбы.

На Украине назвали катастрофой блокировку границы польскими перевозчиками
Бизнес

Польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода 6 ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так и в третьи страны.

Протестующие пропускают только несколько грузовиков в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты.

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.

Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

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Теги
Польша Украина граница дальнобойщики
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