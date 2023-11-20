На Украине пригрозили исками из-за блокировки польской границы

Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской продолжается уже две недели. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков. На Украине заявили о подготовке исков против бастующих

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Украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам, которые заблокировали пункты пропуска на границе двух стран, сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, Киев имеет «юридическую поддержку в Польше». Адвокаты сейчас выясняют, «кто виноват и кто будет платить за этот ущерб».

«Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях», — сказал господин Балин (цитата по «Укринформ»).

Польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной в начале ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции.

Один из организаторов протеста — Яцек Сокул заявил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40% из-за того, что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле. Протестующие пропускают только несколько грузовиков в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Однако демонстранты ответили отказом. Балин называл ситуацию катастрофой. «Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — сказал он 15 ноября.

К 18 ноября на украинской границе скопилось около 2,8 тыс. грузовиков. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей уже и на других пунктах пропуска.

