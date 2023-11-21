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Политика ,  
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Пробка на границе Польши и Украины растянулась на 53 километра

Фото: Omar Marques / Reuters
Фото: Omar Marques / Reuters

В направлении украинского пункта пропуска «Рава-Русская» со стороны Польши не пропускают грузовики с топливом и автогазом. Очередь из фур с польской стороны растянулась на 53 километра. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 18 ноября заявил, что на границе скопилось более 2,8 тысяч грузовиков. По его словам, пограничники тогда пропускали несколько грузовиков в час. Исключение составляли фуры, которые перевозили гуманитарную и военную помощь.

Польша ограничила движение фур на границе с Украиной из-за акции протеста
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Фото:KONFEDERACJA_ / Twitter

Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они потребовали отменить послабление на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые теперь могут перевозить грузы внутри Польши и в другие страны ЕС без соответствующего разрешения. Польские перевозчики заявляли, что украинские дальнобойщики перевозят грузы дешевле. В частности, на это жаловался один из организаторов протеста Яцек Сокул. По его словам, он сократил из-за этого автопарк своей компании на 40%.

В мае 2023 года польские пограничники заблокировали пункт пропуска «Дорогуск — Ягодин» по той же причине. Всего на границе Польши и Украины находится 13 пропускных пунктов, из них 7 — автодорожных, 6 — железнодорожных.

Ограничения для украинских перевозчиков Евросоюз отменил в июне 2022 года в рамках соглашения о либерализации грузовых автоперевозок. В марте Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

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Теги
пробка Автомобили фуры протесты

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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