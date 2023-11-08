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Военная операция на Украине ,  
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Польские перевозчики в знак протеста перекрыли погранпункты с Украиной

Politico: польские перевозчики жалуются на конкуренцию с украинцами
Сюжет
Военная операция на Украине
Польские пограничники заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной. Они требуют отменить послабление ЕС для украинских перевозчиков из-за невозможности конкурировать с ними
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, сообщает Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению со 180 тыс. машинами до февраля 2022 года.

Протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода в понедельник, 6 ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Теперь украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так в третьи страны, сообщает издание.

Протестующие пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты.

Один из организаторов протеста Яцек Сокул заявил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40% из-за того, что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле.

Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

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В мае 2023 года польские перевозчики заблокировали пункт пропуска Дорогуск — Ягодин в Волынской области. Протестующие также требовали отменить послабления для украинских перевозчиков из-за отсутствия равной конкуренции.

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Теги
София Шошина
Польша Украина автоперевозки
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