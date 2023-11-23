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Политика ,  
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МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова

Экс-лидера незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова объявили в розыск по статье УК. В августе против него возбудили дело о реабилитации нацизма из-за песни о Бандере. Светов с прошлого года живет в Бразилии
Михаил Светов
Михаил Светов (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова (признан иностранным агентом) — экс-лидера Либертарианской партии и председателя движения «Гражданское общество».

В карточке в базе МВД говорится, что Светова разыскивают по уголовной статье. Конкретная статья не указана.

В августе против него возбудили дело о реабилитации нацизма. Поводом стало исполнение им песни про украинского националиста Степана Бандеру для своих подписчиков. Статья 354.1 УК предусматривает максимальное наказание в виде заключения на срок до пяти лет.

Светов тогда рассказал РБК, что на него из-за песни про Бандеру несколько лет назад «написали доносы» сторонники движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено). «Даже тогда ход этому делу не был дан, потому что абсурдность его была понятна с самого начала. Но абсурдные времена требуют еще более абсурдных решений», — говорил он.

Светов отметил, что возвращение в Россию в ближайшее время для него закрыто, обвинения он собирается оспаривать, «но без какой-то надежды».

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Михаил Светов (признан иноагентом)

Светов с прошлого года живет в Бразилии. В марте 2022 года его медиа SVTV было заблокировано в России. В список иноагентов он попал в ноябре того же года.

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В августе Савеловский суд Москвы назначил ему штраф 40 тыс. руб. за нарушение положений ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушения в деятельности иностранных агентов). В пункте 2 этой статьи речь идет о непредоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности иностранного агента, которые должны быть переданы туда по закону.

Светов был лидером незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), которая не раз выступала организатором оппозиционных митингов в Москве и подавала заявки на их проведение. В марте 2019 года она организовала акцию в защиту свободного интернета, в июне — в поддержку журналиста Ивана Голунова, а в июле провела на проспекте Сахарова митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В 2020 году в Либертарианской партии произошел раскол, на данный момент де-факто существует две организации с таким названием.

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Теги
Михаил Светов розыск МВД Либертарианская партия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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