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Суд в Москве оштрафовал Аскерова и Светова по статье об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал Аскерова и Светова за нарушения деятельности иноагента
Михаил Светов
Михаил Светов (Фото: mrlibertarian / Instagram(входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Савеловский суд Москвы рассмотрел административные дела бывшего игрока клуба «Что? Где? Когда?» Равшана Аскерова (признан иноагентом) и бывшего лидера Либертарианской партии Михаила Светова (признан иноагентом) и выписал каждому штраф в 40 тыс. руб.

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал Аскерова и Светова виновными в нарушении положений ч. 2 ст. 19.34 КоАП России. Статья посвящена нарушениям в деятельности иностранных агентов.

В пункте втором речь идет о непредоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности иностранного агента, которые должны быть переданы туда по закону.

Максимальное наказание по этой статье для граждан — штраф 50 тыс. руб.

Аскеров попал в список иноагентов 9 декабря 2022 года. В конце мая 2022 года он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове. Аскеров проживает за пределами России.

В разговоре с РБК он назвал ожидаемым включение в реестр. «Даже было обидно, что до сих пор не выдали это звание», — сказал он.

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Светов также проживает за пределами России.

Как сообщали в начале августа 2023 года источники ТАСС и «РИА Новости», Следственный комитет возбудил против Светова уголовное дело о реабилитации нацизма.

Статья 354.1 УК предусматривает предельное наказание на срок до пяти лет.

Поводом стало исполнение песни про украинского националиста Степана Бандеру для своих подписчиков.
 

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иноагенты КоАП суд Михаил Светов Ровшан Аскеров
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