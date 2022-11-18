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Минюст включил в реестр иноагентов Noize MС и Шихман

Всего списки иноагентов пополнились девятью фамилиями, среди них правозащитники, журналисты, оппозиционные политики и один музыкант
Noize MС (Иван Алексеев)
Noize MС (Иван Алексеев) (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Минюст расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов, в него попали журналисты Дмитрий Колезев и Ирина Шихман, политики Михаил Светов и Вячеслав Мальцев, а также музыкант Noize MС (Иван Алексеев).

Всего оба списка в совокупности пополнились девятью новыми фигурантами.

Кто в новом списке иноагентов:

  • Иван Алексеев — музыкант, более известный как Noize MC
  • Вячеслав Мальцев, оппозиционный политик, основатель организации «Артподготовка» (внесена в России в список экстремистских и запрещенных)
  • Ирина Шихман — журналистка, ведущая ютуб-канала «А поговорить?»
  • Михаил Светов — оппозиционный политик, один из лидеров Либертарианской партии
  • Андрей Заякин — ученый, сооснователь сообщества «Диссернета»
  • Дмитрий Колезев — журналист, главный редактор издания Republic (Минюст также внес его в реестр СМИ-иноагентов) и издания It’s My City
  • Ирек Биккинин — правозащитник из Татарстана
  • Олимпиада Усанова — правозащитница из Нижнего Новгорода
  • Руслан Карпук — более известен как Руслан Левиев, основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.

Дмитрий Колезев, внесенный в реестр иноагентов, прокомментировал решение Минюста в своем телеграм-канале. «Есть повод поставить фотографию с Ириной Шихман — мы с ней в один день попали в список иноагентов. А еще Андрей Заякин и другие хорошие люди. Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает», — написал он.

9 ноября МВД объявило Колезева в федеральный розыск, источники «РИА Новости» и «Коммерсанта» утверждали, что дело заведено по статье о «фейках» о Вооруженных силах.

Ученый и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин также находится в федеральном розыске. 15 ноября Росфинмониторинг внес его в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Уголовное дело против него завели за перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована). «Диссернет» занимается проверкой на плагиат научных работ, в проверках сообщества фигурировали работы высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента и экс-министра культуры Владимира Мединского.

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РБК обратился за комментариями к Ирине Шихман, Михаилу Светову, Андрею Заякину, Noise MS (Ивану Алексееву), Вячеславу Мальцеву, Олимпиаде Усановой, Руслану Левиеву (Карпуку).

Теги
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