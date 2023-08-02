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Против Михаила Светова завели дело из-за песни про Бандеру

СК завел против Михаила Светова дело о реабилитации нацизма из-за песни про Бандеру
Светов спел для подписчиков песню про Степана Бандеру, после чего на него написали жалобы. Ему грозит до пяти лет по статье о реабилитации нацизма. Политик отметил, что песня носит юмористический характер
Михаил Светов (признан иноагентом)
Михаил Светов (признан иноагентом) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Против экс-лидера Либертарианской партии и председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова (признан иноагентом) завели дело о реабилитации нацизма, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

Статья 354.1 УК предусматривает предельное наказание на срок до пяти лет.

Поводом стало исполнение песни про украинского националиста Степана Бандеру для своих подписчиков, где тот предстает в положительном образе, рассказал собеседник госагентств. «Осторожно, новости» уточнили, что автор песни — Орест Лютий.

Светов рассказал РБК, что на него за песню про Бандеру несколько лет назад «написали доносы» сторонники движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено). «Даже тогда ход этому делу не был дан, потому что абсурдность его была понятна с самого начала. Но абсурдные времена требуют еще более абсурдных решений», — сказал политик.

Он расценил дело как свидетельство «продолжающейся агонии российской законности и права». Светов отметил, что возвращение в Россию в ближайшее время ему закрыто, обвинения он собирается оспаривать, «но без какой-то надежды».

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Степан Бандера был лидером Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской в России и запрещена), организация добивалась независимости Украины и во время Второй мировой войны действовала против нацистов, а после прихода советских войск — против Москвы. Почти всю войну Бандера провел в немецких тюрьмах. После войны он стал лидером антикоммунистического сопротивления в Западной Украине.

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Светов был лидером незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), эта политическая сила не раз выступала организатором оппозиционных митингов в Москве и подавала заявки на их проведение. В марте 2019 года она организовала акцию в защиту свободного интернета, в июне — в поддержку журналиста Ивана Голунова, а в июле провела на проспекте Сахарова митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

С 2022 года Светов живет в Бразилии. В прошлом марте его медиа SVTV было заблокировано в России. В список иноагентов политик попал в ноябре.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
реабилитация нацизма Михаил Светов Либертарианская партия Степан Бандера
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