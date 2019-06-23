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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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В Москве прошла акция против фабрикации уголовных дел
Согласованный митинг проходит на проспекте Сахарова. Его организаторами являются российский Профсоюз журналистов и Либертарианская партия
Фото: Евгения Кузнецова / РБК

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная с властями акция против фабрикации уголовных дел, организованная после истории с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. Организаторами митинга выступили Профсоюз журналистов России и незарегистрированная Либертарианская партия.

Акция началась с выступления редактора Голунова, руководителя отдела расследований «Медузы» Алексея Ковалева. «Свободу всем, кто сидит по сфабрикованным делам. Это первый шаг к России будущего, где людей не будут бросать в тюрьму по ложным обвинениям», — заявил он.

Также на митинге выступили сопредседатель Союза журналистов России Игорь Ясин, мать находящейся под домашним арестом активистки «Нового величия» Анны Павликовой Юлия, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а также член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

В настоящий момент проход на проспект Сахарова перекрыт со стороны Сретенского бульвара, войти можно только от площади трех вокзалов, сообщает корреспондент РБК. Целью акции, по словам организаторов, является «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Голунова».

Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК заявили, что в акции на проспекте Сахарова принимают участие около 1,8 тыс. человек. Пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии России Александр Гуд сказал РБК, что у организаторов митинга нет информации о числе участников. С этим вопросом он посоветовал обращаться в «Белый счетчик». По оценкам представителей этой организации, к 17:50 мск число собравшихся достигло 3,4 тыс. К 18:30 мск на проспекте Сахарова, по данным «Белого счетчика», находилось уже 3,8 тыс. человек. Около 18:45 мск митинг завершился.

Ранее митинги прошли в ряде городов России, включая Хабаровск, Владивосток и Нижний Новгород (там мероприятия были согласованы). Также массовые пикеты состоялись в Омске (участников акции, по информации местного портала ngs55.ru, полиция не беспокоила), Новокузнецке и Саратове.

Митинг на проспекте Сахарова стал уже третьей акцией в поддержку Голунова в Москве. Первый марш, который не был согласован с властями, прошел 12 июня. Полиция сообщила о задержании в ходе акции 200 участников, правозащитники «ОВД-Инфо» говорили более чем о 400 задержанных. По официальным данным, в акции участвовали 1,2 тыс. человек.

16 июня в Москве прошла согласованная с властями акция, ее инициаторами были председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев (главный редактор «Московского комсомольца»), председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг прошел под лозунгом «Закон и справедливость для всех». По данным полиции, он собрал 1,6 тыс. человек.

Авторы: Юлия Выродова, Евгения Кузнецова, Роман Кирьянов, Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, акция, протест, Москва
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