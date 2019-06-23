В Москве прошла акция против фабрикации уголовных дел

В Москве прошла акция против фабрикации уголовных дел

Согласованный митинг проходит на проспекте Сахарова. Его организаторами являются российский Профсоюз журналистов и Либертарианская партия

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная с властями акция против фабрикации уголовных дел, организованная после истории с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. Организаторами митинга выступили Профсоюз журналистов России и незарегистрированная Либертарианская партия.

Акция началась с выступления редактора Голунова, руководителя отдела расследований «Медузы» Алексея Ковалева. «Свободу всем, кто сидит по сфабрикованным делам. Это первый шаг к России будущего, где людей не будут бросать в тюрьму по ложным обвинениям», — заявил он.

Также на митинге выступили сопредседатель Союза журналистов России Игорь Ясин, мать находящейся под домашним арестом активистки «Нового величия» Анны Павликовой Юлия, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а также член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

В настоящий момент проход на проспект Сахарова перекрыт со стороны Сретенского бульвара, войти можно только от площади трех вокзалов, сообщает корреспондент РБК. Целью акции, по словам организаторов, является «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Голунова».