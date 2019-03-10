В Москве прошел митинг против изоляции Рунета

Акция направлена против законопроекта о «суверенном интернете». По данным полиции, на проспекте Академика Сахарова собрались 6,5 тыс. митингующих, в «Белом счетчике» насчитали 15,3 тыс.

Участники митинга против изоляции российского интернета в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве пришли около 6,5 тыс. человек, сообщили РБК в Главном управлении МВД по столице.

«В акции принимают участие около 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении. В организации «Белый счетчик» заявили, что митинг против изоляции Рунета собрал 15,3 тыс. участников.

Организаторами митинга являются Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы митинги прошли в Хабаровске, где акция была согласована, и Воронеже, где мероприятие провели в гайд-парке. «Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета», — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о «суверенном интернете» меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок.

В «ОВД-Инфо» сообщили, что во время митинга в Москве были задержаны по меньшей мере 15 человек, еще 13 — после окончания акции. РБК обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.