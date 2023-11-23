Посольство сообщило о диалоге с Норвегией об угрозе закрытия границы

Москва и Осло ведут диалог по поводу работы КПП на совместной границе, «есть основания рассчитывать», что его не закроют, заявили в посольстве России в Норвегии. Норвежский премьер ранее допустил закрытие единственного КПП

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Россия и Норвегия по разным каналам обсуждают работу пункта пропуска на совместной границе, есть основания полагать, что его не закроют, заявили в российском посольстве в Норвегии агентству «РИА Новости».

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт», — рассказали в дипмиссии.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре допустил закрытие единственного пункта пропуска на границе с Россией. На вопрос, следует ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг», Стёре ответил: «Если будет надо». Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

На границе России и Норвегии работает единственный КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области). 16 ноября министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель сообщила об отсутствии «какого-либо аномального движения» и назвала трафик на КПП самым низким за всю осень.

С 25 ноября Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Ограничение действует как минимум до 23 декабря. Такое решение финские власти объяснили ростом числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые запрашивают убежище.

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД назвал эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.

Одновременно с этим погранслужба Эстонии подготовила заграждения «зубы дракона» для установки на границе с Россией. Их поставят, если эстонские власти вслед за Финляндией решат ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции.