Посольство сообщило о диалоге с Норвегией об угрозе закрытия границы
Россия и Норвегия по разным каналам обсуждают работу пункта пропуска на совместной границе, есть основания полагать, что его не закроют, заявили в российском посольстве в Норвегии агентству «РИА Новости».
«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт», — рассказали в дипмиссии.
РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.
Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре допустил закрытие единственного пункта пропуска на границе с Россией. На вопрос, следует ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг», Стёре ответил: «Если будет надо». Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.
На границе России и Норвегии работает единственный КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области). 16 ноября министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель сообщила об отсутствии «какого-либо аномального движения» и назвала трафик на КПП самым низким за всю осень.
С 25 ноября Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Ограничение действует как минимум до 23 декабря. Такое решение финские власти объяснили ростом числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые запрашивают убежище.
Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД назвал эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.
Одновременно с этим погранслужба Эстонии подготовила заграждения «зубы дракона» для установки на границе с Россией. Их поставят, если эстонские власти вслед за Финляндией решат ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами