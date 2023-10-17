Путин ответил поговоркой заявившему о желании подавить его Байдену

Путин назвал Байдена опытным политиком, однако подчеркнул, что ему и политическим элитам США в целом придется учиться уважать интересы других стран. Байден говорил, что Путина надо подавить, чтобы он не мог создавать проблем

Владимир Путин (Фото: Parker Song / Reuters)

Подавить Россию невозможно, США должны отойти от подобной риторики и научиться уважать интересы других стран, заявил президент Владимир Путин телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на слова американского коллеги Джо Байдена, который заявил о планах объединить Европу и подавить Путина, «чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Путин отметил, что Байден — один из наиболее опытных политиков в мире «по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти».

«Несмотря на этот опыт, о котором я сказал, все-таки у нас в России есть известная поговорка — «век живи — век учись». И это касается не только президента Байдена, но и политических элит в США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять», — сказал глава государства.

Стремление подавлять и ведет к проблемам, пояснил он. Другие страны нужно уважать — то есть учитывать их интересы.

На вопрос о том, можно ли его, Путина, подавить, он сказал: «Дело же не во мне лично, дело в интересах страны. Подавить интересы России невозможно».

Ранее заявление Байдена также прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Она сказал, что это «не новая идея», «все хотят подавлять» Россию и Путина. Однако западные лидеры «с трудом» могут объяснить, приносят ли результат их усилия «в этом направлении», пока «они выбрасывают деньги [налогоплательщиков] впустую». Как считает Песков, и в дальнейшем добиться успеха в этом у Запада тоже не выйдет.

Байден, помимо задачи подавить Путина, также заявил о намерении разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, он отметил, что США способны одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, поскольку являются «самой могущественной нацией в истории».