Украина возобновила работу участка нефтепровода «Дружба»

Ранее в «Транснефти» говорили о нарушении прокачки на участке от Новгорода-Волынского до Бродов, что могло поставить под угрозу прокачку в Словакию и Чехию

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

По ранее остановленному участку нефтепровода «Дружба» на Украине вновь идет прокачка, сообщил «РИА Новости» представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Возобновили прокачку в 19.46 мск», — сказал он.

Нефтепровод идет от Альметьевска (Татарстан) через Самару, Брянск в белорусский город Мозырь. Отсюда есть ответвление в Германию и Польшу, а также на Украину. На Украине ветка раздваивается на Венгрию и на Словакию с Чехией.

Как говорил Демин, по плану была приостановлена прокачка в сторону Венгрии, а в сторону Словакии и Чехии продолжалась, так как там «есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток».

При этом он указывал, что прокачка нарушена на участке от Новгорода-Волынского (Житомирская область) до Бродов (Львовская область). Эта часть трубопровода расположена до развилки.

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