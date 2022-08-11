Захарова назвала власти Латвии «неонацистами» после решения по России
Решение сейма Латвии о признании России страной — спонсором терроризма не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — сказала она.
Захарова также напомнила, что несколько дней назад комментировала инициативу латвийских властей на брифинге. Тогда она, в частности, заявила, что «патологическая русофобия правящей верхушки [Латвии]» уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны и обрушила уровень жизни ее населения.
Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В частности, страна — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Кроме того, Рига напомнила об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014-м. Российские власти неоднократно опровергали сообщения о причастности к этим событиям.
Рига также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Кроме этого, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил, что в законодательство вскоре внесут поправки о том, что латвийцам, которые получат российское гражданство, впредь не будут выдавать вид на жительство в Латвии, и они будут вынуждены покинуть страну.
С конца февраля Латвия прекратила выдачу виз россиянам, однако есть ряд исключений по гуманитарным соображениям. На прошлой неделе власти решили сократить число исключений: теперь в страну россияне смогут попасть только в случае, если они направляются на похороны близкого человека.
Также депутаты национал-консервативного объединения партий «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе / ДННЛ» готовят поправки к закону «Об иммиграции», предусматривающие возможность не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии. До этого сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об иммиграции», предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии.