Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины

Парламентарии отметили Владимира Зеленского, отдельных украинцев, представителей государственных и общественных институтов. В тройку претендентов вошли также основатель WikiLeaks Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии

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Члены Европейского парламента присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова народу Украины «в лице ее президента, избранных лидеров и гражданского общества», объявила председатель Европарламента Роберта Ментсола.

Парламентарии отметили президента Владимира Зеленского и роль отдельных лиц, представителей гражданского общества, государственных и общественных институтов. В их числе — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Юлия Паевская (Тайра), которая была в июне освобождена в рамках обмена пленными, глава правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук и другие. Центр стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира вместе с

российским центром «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и белорусским правозащитником Алесем Беляцким, который с лета 2021 года находится под стражей.

Премию вручат 14 декабря в Страсбурге. В этом году в тройку основных претендентов также вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины, которая расследует нарушения прав человека во время гражданской войны в этой стране.

Премия «За свободу мысли» была учреждена в 1988 году в честь советского физика и правозащитника, нобелевского лауреата Андрея Сахарова. Призовой фонд составляет €50 тыс. Премия считается главной правозащитной наградой ЕС, ее вручают лицам, группам и организациям, «которые внесли выдающийся вклад в защиту свободы мысли». Первыми лауреатами стали бывший президент ЮАР Нельсон Мандела и советский писатель, правозащитник и диссидент Анатолий Марченко.

В 2021 году премию присудили оппозиционеру Алексею Навальному, в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты против результатов президентских выборов, — представителям оппозиции этой страны.

В 2018 году премию вручили осужденному в России за терроризм режиссеру Олегу Сенцову. Тогда МИД России назвал это решение абсолютно политизированным. В 2019 году Сенцова передали Украине в рамках обмена между Москвой и Киевом.