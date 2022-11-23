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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне сообщили о взрывах в городе

Накануне погибли два человека из-за обстрелов Херсонского и Бериславского районов. Власти Украины организовали добровольную эвакуацию, пообещав сопроводить всем необходимым желающих покинуть город
Вид Херсона
Вид Херсона (Фото: Murad Sezer / Reuters)

В Херсоне слышны взрывы, пишут «Суспільне» со ссылкой на своих корреспондентов и Strana.ua без указания источника информации.

Назначенные Киевом власти города отметили, что за 22 ноября были обстреляны шесть населенных пунктов Херсонского района и четыре — Бериславского, погибли два человека, десять получили ранения.

Российское Минобороны решило отвести войска из Херсона 9 ноября, спустя два дня ведомство отчиталось об успешном «маневре». В город вернулись украинские военные, Херсон посетил и президент Украины Владимир Зеленский. Вскоре после возвращения Херсона под контроль Украины власти предложили горожанам добровольную эвакуацию.

«Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов», — пояснила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Желающих будут вывозить вскоре после занесения в специальный список. Власти Украины гарантировали, что возьмут на себя все вопросы, касающиеся эвакуации, — транспортировку, размещение, медицинское сопровождение, обеспечение всем необходимым детей и др.

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Херсон Херсонская область обстрел
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