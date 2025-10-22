 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал, что Украина противится условиям ЕС по деньгам от России

Сюжет
Военная операция на Украине
Reuters сообщил, что Киев призвал Европу дать Украине автономию в принятии решений о распределении $163 млрд, которые ей могут выделить. По данным агентства, ряд государств считает, что деньги должны идти на европейское оружие
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина призывает европейские страны не ограничивать использование возможного кредита в размере $163 млрд, основанного на замороженных российских активах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Киев утверждает, что ему необходимо иметь возможность закупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями.

Чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского заявил Reuters, что Украине нужны средства до конца года, а также необходима возможность самостоятельно определять, как их потратить.

Как пишет агентство, ряд стран ЕС предлагают использовать возможный кредит Украине по большей части на оружие европейского производства для поддержки собственной оборонной промышленности.

Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Киев поддерживает сотрудничество с европейской оборонной промышленностью и уже завершает сделки с крупнейшими европейскими промышленными компаниями. «Но мы будем настаивать на автономии в принятии решений о распределении ресурсов... Если в европейских странах недостаточно оборонных мощностей, то мы должны иметь возможность проводить закупки у неевропейских стран», — добавила она.

Мудрая добавила, что часть денег должна быть направлена на «нужды по восстановлению» энергетической инфраструктуры Украины.

Reuters отмечает, что некоторые европейские государства хотят, чтобы выделяемые средства направились преимущественно на оружие европейского производства, а другие государства заявляют о необходимости гибкого подхода.

Еврокомиссия предложила в качестве компромисса направить большую часть кредита на украинское и европейское оружие, а оставшуюся часть — на общую поддержку бюджета, которую Киев также мог бы использовать для закупки вооружения за пределами Европы.

Москва неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Киеву, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз собирается достичь политического соглашения по поводу использования российских активов для Украины на саммите лидеров стран-членов в Брюсселе, который пройдет 23 октября.

В Евросоюзе обсуждают идею предоставить Украине новый «репарационный» заем в размере около €140 млрд. Сейчас Киеву уже выделяется кредит на €45 млрд, который должен погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно новым планам, Украина обязана будет вернуть полученные средства лишь в том случае, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный во время военных действий. В ЕС заявляют, что такой заем не будет считаться конфискацией российских активов.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Президент России Владимир Путин сравнивал заморозку активов с «воровством» и говорил, что это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — заявил Путин. Российские власти подчеркивали, что любые действия с замороженными активами будут иметь юридические последствия.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина Европа кредит оружие
Материалы по теме
В ЕС назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»
Политика
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у ЕС на оружие
Политика
Трамп допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию Политика, 17:13
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России Технологии и медиа, 17:11
Российский гимнаст остался без медалей на чемпионате мира в многоборье Спорт, 17:09
Суд арестовал музыканта Женька Радость после исполнения песен иноагентов Политика, 17:09
«Билайн» представил инструмент для эффективного поиска бизнес-локаций Отрасли, 17:07
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора» Общество, 17:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры Бизнес, 17:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 17:00
В Испании задержали подозреваемых в краже 1 тыс. стульев из ресторанов Вино, 16:57
ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм Спорт, 16:53
Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста Общество, 16:44
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37