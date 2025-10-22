Reuters узнал, что Украина противится условиям ЕС по деньгам от России

Reuters сообщил, что Киев призвал Европу дать Украине автономию в принятии решений о распределении $163 млрд, которые ей могут выделить. По данным агентства, ряд государств считает, что деньги должны идти на европейское оружие

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина призывает европейские страны не ограничивать использование возможного кредита в размере $163 млрд, основанного на замороженных российских активах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Киев утверждает, что ему необходимо иметь возможность закупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями.

Чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского заявил Reuters, что Украине нужны средства до конца года, а также необходима возможность самостоятельно определять, как их потратить.

Как пишет агентство, ряд стран ЕС предлагают использовать возможный кредит Украине по большей части на оружие европейского производства для поддержки собственной оборонной промышленности.

Замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Киев поддерживает сотрудничество с европейской оборонной промышленностью и уже завершает сделки с крупнейшими европейскими промышленными компаниями. «Но мы будем настаивать на автономии в принятии решений о распределении ресурсов... Если в европейских странах недостаточно оборонных мощностей, то мы должны иметь возможность проводить закупки у неевропейских стран», — добавила она.

Мудрая добавила, что часть денег должна быть направлена на «нужды по восстановлению» энергетической инфраструктуры Украины.

Reuters отмечает, что некоторые европейские государства хотят, чтобы выделяемые средства направились преимущественно на оружие европейского производства, а другие государства заявляют о необходимости гибкого подхода.

Еврокомиссия предложила в качестве компромисса направить большую часть кредита на украинское и европейское оружие, а оставшуюся часть — на общую поддержку бюджета, которую Киев также мог бы использовать для закупки вооружения за пределами Европы.

Москва неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Киеву, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз собирается достичь политического соглашения по поводу использования российских активов для Украины на саммите лидеров стран-членов в Брюсселе, который пройдет 23 октября.

В Евросоюзе обсуждают идею предоставить Украине новый «репарационный» заем в размере около €140 млрд. Сейчас Киеву уже выделяется кредит на €45 млрд, который должен погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно новым планам, Украина обязана будет вернуть полученные средства лишь в том случае, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный во время военных действий. В ЕС заявляют, что такой заем не будет считаться конфискацией российских активов.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Президент России Владимир Путин сравнивал заморозку активов с «воровством» и говорил, что это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — заявил Путин. Российские власти подчеркивали, что любые действия с замороженными активами будут иметь юридические последствия.