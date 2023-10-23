WP узнала о провозе бомбы для убийства Дугиной в кошачьей перевозке

Акция «Свеча памяти», посвященная погибшей журналистке Дарье Дугиной (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина организовала Служба безопасности Украины, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. ФСБ заявляла, что за организацией убийства стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк.

Источники WP, знакомые с деталями операции СБУ, заявили, что элементы бомбы, которые были ввезены на территорию России и потом использовались для убийства Дугиной, были спрятаны украинскими оперативниками в тайном отсеке кошачьей перевозки.

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