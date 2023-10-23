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WP узнала о провозе бомбы для убийства Дугиной в кошачьей перевозке
The Washington Post: убийство Дарьи Дугиной организовала СБУ
Акция «Свеча памяти», посвященная погибшей журналистке Дарье Дугиной
Убийство Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина организовала Служба безопасности Украины, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье в августе 2022 года. ФСБ заявляла, что за организацией убийства стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк.
Источники WP, знакомые с деталями операции СБУ, заявили, что элементы бомбы, которые были ввезены на территорию России и потом использовались для убийства Дугиной, были спрятаны украинскими оперативниками в тайном отсеке кошачьей перевозки.
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