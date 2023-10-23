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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT назвала причину переноса Израилем операции в Газе

NYT: Израиль откладывает операцию в Газе по совету США из-за заложников
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз откладывала начало наземной операции в секторе Газа по совету США, которые хотят выиграть время для переговоров об освобождении пленных с палестинской группировкой ХАМАС, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Такую рекомендацию израильской стороне дала администрация американского президента Джо Байдена в надежде выиграть время для переговоров, сказали источники. Кроме того, США хотят выиграть время для подготовки к защите своих интересов в регионе от нападок поддерживаемых Ираном группировок, сказали изданию собеседники.

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