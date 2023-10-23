CNN: Израиль не остановит боевые действия на время переговоров о заложниках

В Израиле исключили перемирие на время переговоров с ХАМАС о заложниках

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль не будет останавливать боевые действия даже во время переговоров по освобождению более 200 заложников, удерживаемых боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщил CNN неназванный высокопоставленный израильский чиновник.

По словам собеседника телеканала, «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС». Он отметил, что «перемирия не будет» даже во время переговоров США, Израиля и Катара с представителями боевиков об освобождении заложников.

Вечером 20 октября ХАМАС освободил двух заложниц — мать и дочь Джудит и Натали Раанан из США. Как объяснил пресс-секретарь движения Абу Обайда, их отпустили при содействии Катара по гуманитарным причинам, чтобы «доказать американскому народу и всему миру», что заявления властей США являются ложными и безосновательными.

Агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз давят на Израиль с целью отсрочки наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС по поводу удерживаемых боевиками людей.

Армия обороны Израиля уточнила, что боевики ХАМАС удерживают в заложниках по меньшей мере 212 человек. Это не окончательное число, поскольку израильские военные продолжают получать новую информацию о людях, которые числятся пропавшими без вести.