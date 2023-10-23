 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Израиле исключили перемирие на время переговоров с ХАМАС о заложниках

CNN: Израиль не остановит боевые действия на время переговоров о заложниках
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль не будет останавливать боевые действия даже во время переговоров по освобождению более 200 заложников, удерживаемых боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщил CNN неназванный высокопоставленный израильский чиновник.

По словам собеседника телеканала, «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС». Он отметил, что «перемирия не будет» даже во время переговоров США, Израиля и Катара с представителями боевиков об освобождении заложников.

Вечером 20 октября ХАМАС освободил двух заложниц — мать и дочь Джудит и Натали Раанан из США. Как объяснил пресс-секретарь движения Абу Обайда, их отпустили при содействии Катара по гуманитарным причинам, чтобы «доказать американскому народу и всему миру», что заявления властей США являются ложными и безосновательными.

Агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз давят на Израиль с целью отсрочки наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС по поводу удерживаемых боевиками людей.

Армия обороны Израиля уточнила, что боевики ХАМАС удерживают в заложниках по меньшей мере 212 человек. Это не окончательное число, поскольку израильские военные продолжают получать новую информацию о людях, которые числятся пропавшими без вести.

Читайте на РБК Pro
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Что означает для «Магнита» покупка маркетплейса KazanExpress
Shell отказывается от зеленой стратегии. Почему акции компании растут
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость
Теги
заложники Израиль США Катар ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
NYT назвала причину переноса Израилем операции в Газе
Политика
Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Политика
Президент Израиля заявил об инструкциях у ХАМАС по созданию химоружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Названы элитные новостройки Москвы — лидеры по продажам Недвижимость, 11:38
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 11:38
26 октября пройдет конференция «Технологии в ретейле» Пресс-центр, 11:28
Курс доллара упал ниже ₽95 впервые с 13 сентября Инвестиции, 11:25
Правительство направит ₽836 млн на реконструкцию детских театров Общество, 11:24
В Израиле исключили перемирие на время переговоров с ХАМАС о заложниках Политика, 11:22
Московские аэропорты заявили об отсутствии задержек из-за тумана Общество, 11:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WSJ узнала о росте спроса на ракеты для системы «Железный купол» Политика, 11:16
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 11:16
NYT назвала причину переноса Израилем операции в Газе Политика, 11:16
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 11:15
Урок не выучен: как самый дорогой стартап Индии оказался на грани краха Pro, 11:13
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 11:10
Возможные потери банков от внедрения цифрового рубля оценили в ₽95 млрд Крипто, 11:01